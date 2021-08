結婚18周年 甄子丹與汪詩詩互Po短片曬恩愛

甄子丹與太太汪詩詩昨日(30日)結婚18周年,二人分別在社交平台上載恩愛短片,兩夫婦隔空傳情。現正於德國拍《殺神Johnwick》第4集的甄子丹,上載長逾3分鐘的短片,短片開首寫著,「I must tell you, You are the best thing ever happen to me」(大意是:我必須告訴你,你是我遇到最好的事)當中有少兩人的舊照,丹爺在嬌妻面前有不少趣怪可愛模樣,又親自下廚,盡顯「宇宙最強」愛妻號的一面。

同時,汪詩詩亦在社交網站上載兩人婚照和生活照團輯片,留言:「Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day.」(大意是:愛不在於一起有多少日、月或年。愛是彼此每一日有多愛對方。) 汪詩詩是甄子丹的第二任妻子,兩人於2003年認識並結婚,婚後二人育有17歲長女及13歲次子,18年來甜蜜恩愛。