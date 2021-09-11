網傳許志安 蔡依林47藝人被封殺 逾1376首歌KTV下架

近日內地網路流傳著一份新的「劣跡藝人名單」，47名中港台歌手被內地KTV封殺，他們的歌曲合共1,376首已經全數下架，絕跡內地所有KTV。當中被封殺藝人包括許志安、何韻詩、黃秋生、陳冠希、羅志祥、周子瑜、蔡依林、吳亦凡、趙薇、柯震東、房祖名及盧廣仲等。

這份中國KTV公告寫著：「因文化局要求，以下列表中藝人歌曲已經下架。」另一張公告則寫道：「各位貴賓，經市文旅局通知，從即日起，對中國大陸、台灣、香港許志安、蔡依林等47名道德敗壞、從事違法或不道德活動的劣跡藝人音樂作品予以下架。」

當局回覆「信息不存在」

通告中重點提到許志安、蔡依林，很多網民疑問蔡依林為何被封殺，還有與黃心穎偷情的許志安，是否已成為「失德失範藝人名單」的一員。有內地傳媒及網民向中國文化和旅遊部辦公廳詢問，這次流傳的47位藝人封殺名單是否屬實，得到的回覆是「信息不存在」。