網民以為真R.I.P. 洪卓立︰上天要我再多一點歷練吧

洪卓立(Ken)日前在大陸拍戲暈倒，從高處墜下更昏迷10分鐘兼口吐白沬，不少網民看到報道之後，一度誤以為是「old news」，紛紛留言謂︰「已經分唔到真定假膠」、「真係死咗？」、「死咗幾多次？」，更形容Ken是「最接近死神嘅男人」。

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Ken過去曾多次被傳死訊，今次他昏迷入院難免再令網民留言「R.I.P.」。Ken於下午在IG上載一張天空照，並指「這是在拍劇期間所拍攝到的『日冕』，記得那天整個劇組都停頓下來，欣賞這個神奇的現象。」他之後寫道︰「人們常說經歷過生死的人，會對人生有新的體會及領悟，大概是上天要我再多一點歷練吧。我不是那種曉以大義的人，更不擅分享，只知道經過這次後，未來日子活在當下，更要珍惜當下。身體正在逐漸康復中，吃多了些食物，讓自己充份休息。感謝大家的關心，無論家人、朋友、同事、劇組等等；特別想感謝很大膽選用我當大奸角的這位導演。當晚讓你們集體陷入恐慌，辛苦你們了！我很快便會好起來，請給我一些時間！」

洪卓立曾多次被傳死訊

回顧Ken過去的「死亡」歷程，09年因為爆肺及肺積水留醫，在停工休養的兩年來，網上多次傳出其死訊，甚至有網民在網上設獻花區悼念，並把他的歌曲《彌敦道》改成《陰陽路》。16年，洪卓立與當時的女友湯怡在外遊期間染病，返港後又因為同事未能聯絡上他，因而再度被傳死訊，之後他要上載片段澄清，更在片中自嘲說︰「好對唔住朋友，係呀！我又死喇！」。

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