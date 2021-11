網民促減肥 鄧佩儀感無奈:開心健康才是好身材

現今社會追求瘦,不少身材苗朓的女子仍嚷著要減肥,為的是符合現今對美的要求。鄧佩儀的身材與肥遠遠扯不上關係,沒料到有網民認為她比選美時肥胖,著她減肥,令她大減無奈。

她說:「其實呢,有時候看到網上的留言說我『比以前選美時真的胖了』或『比以前肉肉了要減肥了』….我會覺得很無奈⋯⋯我現在比選美時的我重20磅左右,手臂和腰都比那時候粗,但從來沒有想過要回到當時的磅數,因為以我的高度來說其實選美時的我過輕,是不健康的。所以我更喜歡現在的我,也沒有想過要回去那個磅數。」

開心健康就是最好的身材

對於身材的標準,她有一套想法:「『不同的身材』沒有對與錯,只要你開心健康,就是最好的身材。我也有過比較骨感的時候,也有過更肉肉的時候,但不可以說有特別一個才是「對」的身材。現在比較注重健康的我,是兩者中間平衡點的磅數。只要你健康,comfortable in your own skin,那就是完美的身材。」