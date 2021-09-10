綾瀨遙「最不想她結婚」登冠

日本「女神級」藝人愈來愈少，石原聰美、新垣結衣先後閃婚，令不少粉絲心碎，他們於討論區留言：「不能再承受女神結婚的痛楚。」日媒近日以「最不希望她結婚」為題，於網上舉行投票選出最不想那位女藝人結婚。排名第5位是21歲的濱邊美波，童星出身的她擁有清新氣質，屬現今藝能界一道清泉。第4位是「千年一遇美少女」的橋本環奈，精緻的娃娃面孔像漫畫中的女主角，擁有大量漫畫迷追捧。

吉岡里帆人氣最盛

水著女星出身，28歲的吉岡里帆去年在一個杯麵廣告中扮演小狐狸而成名，加上今年在劇集躍升女主角成功入屋，人氣直逼一眾視后演員。與吉岡並列第3位的白石麻衣，出身女團乃木坂46，被封為新一代寫真女王的她，離隊後吸引更多男粉絲。冠軍是36歲的綾瀨遙，雖然早前傳出運用特權入院接受新冠肺炎治療，但無損她在男粉絲的女神地位。

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