練美娟爆Edan係鹹濕仔 Stanley好小氣

ViuTV娟姐(練美娟)近日接受林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，談到2017年入行，幾年間憑《大叔的愛》正式入屋，到最近接拍廣告、做MC又有新節目，問她是否有當紅的感覺，娟姐說：「我唔知道點樣為之紅，但係我多人認識咗係真嘅！入咗行都幾年啦，之前都有主持一啲節目，當時喺條街度行，係冇人realize到你！」娟姐坦言不是走玉女路線，反而自嘲是「肉肉女」！

小學五年班拍拖18歲失身

31歲的娟姐，原來單身4年。林柏希問她揀男友有甚麼要求，娟姐稱只愛大叔，「我諗我偏向成熟啲，小鮮肉嗰啲我係一般！(強尼啱你喎？)強尼嗰一類，我鍾意啲安穩感覺、大叔啲，我係鍾意大叔、成熟系！」娟姐指，對上一位男友大她十幾年，是真大叔的愛！林柏希單刀直入問娟姐幾多歲失身，娟姐答得爽快，「失身呀？18歲，合法嘅！死啦，我經理人抹緊汗呀，哈哈哈！」娟姐又爆自己小學五年級已初嘗初戀！

去到環節《大膽答 冇膽食》，娟姐之前於節目《有酒今晚吹》，自爆曾經親眼見過一位女星姣錫TVB人夫的場面。林柏希叫娟姐重演事件經過兼要開名講出是哪位藝人，娟姐立即面有難色，她說：「真係唔開得名。」只還原目擊經過，更即刻姣精上身，示範當晚飯局入面姣錫TVB人夫的場面！

Anson Lo最多女冧

談到拍《大叔的愛》時的秘聞，劇中有MIRROR三子，究竟Edan、Anson Lo同Stanley三位，邊位最孤寒、最小氣同最多女冧，娟姐秒答Anson Lo最多女冧，「最多女冧一定係Anson Lo莫屬，無論青春少艾或者已婚人妻，你知唔知連我表姨媽都好鍾意佢！」最小氣，原來是Stanley，「我可以講嘅係Stanley，可能我同佢熟呀，佢成日都會對我小氣囉！譬如有時預咗好多嘢，佢會話『又冇預我，娟姐』，跟住我心諗，男人老狗唔好同我計呢啲啦，我好相信係因為佢同我熟，所以佢會咁樣同我玩！」

至於最孤寒，娟姐就話真係諗唔到，反而主動爆料話邊個最鹹濕，娟姐說：「我覺得Edan最鹹濕！因為佢血氣方剛，我成日見到佢平日休息嘅日子，都係睇女仔嘅IG！我成日話，又𥄫女呀，佢話，睇下女仔啫，你知佢嗰啲死人乞人憎樣。我唔敢講咁樣係鹹濕，但係佢對異性最有興趣啦！唔係鹹濕，但係成日𥄫女囉！」