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羅拔唐尼 麥迪文參演基斯杜化路蘭新片
52 分前
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羅拔唐尼 麥迪文參演基斯杜化路蘭新片
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羅拔與麥迪文之外，據聞再有巨星參演路蘭新作。

執導《潛行凶間》和《TENET天能》等作品的名導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)，正籌備開拍「原子彈之父」J.Robert Oppenheimer的二戰史詩式電影。據網站Variety報道，路蘭正炮製一齣巨星級戰爭片，最新消息指羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)和麥迪文(Matt Damon)已落實演出，但暫時未知兩人在片中的角色。至於路蘭御用男星Cillian Murphy，則會飾演主角J.Robert Oppenheimer，艾美莉賓特(Emily Blunt)演其妻子Katherine。

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基斯杜化路蘭執導「原子彈之父」電影

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Cillian Murphy和Emily Blunt在片中飾演夫妻。
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路蘭即將開拍加盟環球電影首部作品。
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「原子彈之父」J.Robert Oppenheimer

成本1億美元

路蘭拍片一向保密，暫時知道電影講述J.Robert發明原子彈的故事。J.Robert是美國物理學家，他在二戰期間帶領一班專家參與人類史上首項核武計劃，原子彈令日本廣島及長崎陷入一遍火海，日軍最終投降。這齣二戰片預計成本1億美元，明年中開拍。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/羅拔唐尼-麥迪文參演基斯杜化路蘭新片-291438
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