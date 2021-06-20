羅敏莊9月開騷 陳國邦好肉緊︰老婆開演唱會冇人講！

羅敏莊（Mimi）將於9月4及5日，在九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行《羅敏莊 Live Alive演唱會》，Mimi相隔9年再次舉行個人演唱會，她的一眾好友黎瑞恩、黃翊、伍仲衡及李志剛將會擔任演出嘉賓。

Mimi老公陳國邦現身在大陸工作，但不忘為太太打氣送上祝福，利用做運動時間，拿着手機邊跑邊拍片，為太太個唱宣傳。 陳國邦一臉焦急，非常肉緊說︰「我老婆開演唱會，咁大件事都冇人講！」國邦希望太太開騷成為香港大事之一，足見他為了太太果然可以去到盡。另一邊廂囡囡陳禎在香港接力，跟媽咪回應爹哋的「咁大件事冇人講」片段，兩母女合拍的說出開show地點和日期。其實9年前羅敏莊首辦首個個人演唱會，女兒就剛孕育在Mimi懷中，陪伴媽媽開演唱會，今次有女兒見證演出，感受特別深。

Mimi透露已為9月個唱作好全面準備，其中要做的是減肥。除了減肥之外，另一個重要任務當然是為演唱會編排表演環節及選歌，Mimi透露身邊已有一班出色的友好歌手黃翊、小恩子和音樂人伍仲衡 、高世章老師等坐陣，故令她倍感興奮。Mimi指演唱會上設有觀眾即時點唱時間，她雀躍的說：「點唱環節如果觀眾反應熱烈，可能會唱得比歌單更加多的歌曲，他們即場點，我立刻唱，知道觀眾一定好開心，而我自己一定玩得好興奮。」