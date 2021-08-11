美劇｜《晨早直播室2》探討肺炎疫情

由兩大天后珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)和麗絲蕙絲潘(Reese Witherspoon)主演的Apple TV+劇集《晨早直播室》(The Morning Show)，首季播出後大獲好評，第2季首集已播出，主要講述新冠肺炎疫情和近年網上興起的「取消文化」(Cancel Culture)。珍妮花表示：「美國人一開始就不信有病毒，劇組嚴陣以待，找病學家做防疫措施，因為病毒不只影響自己，更連累家人。」近年興起的「取消文化」，即是一種社群抵制行動，將一個人踢出所屬的社交圈或網上交流平台，此人被認為作出一些爭議的言行，於是受到杯葛。麗絲表示：「我們身處資訊發達年代，也是一個不寬容人的年代。一個人做出了一件錯事，大家就會譴責、杯葛，他們不知道沒有人是完美的。」

兩大影后鬥戲

《晨早直播室》講述新聞主播珍妮花與男拍檔主持晨早節目《The Morning Show》合作多年，被視為新聞界的金童玉女，期間男拍檔捲入性侵風波，並遭電視台解僱。珍妮花獨力難撐，電視台找來潛質優厚的麗絲與珍妮花主持節目，兩人開始權力鬥爭。

更多外娛新聞：