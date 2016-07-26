尚氣｜獲美影評大讚：是《黑豹》以來最好Marvel電影

有說Marvel超英片出不到大堂，因為只玩潮流毫無深度，直至《黑豹》(Black Panther)被提名奧斯卡最佳電影，沒有人再夠擔說超英片的不濟。上映中的《尚氣與十環幫傳奇》又如何？美國著名影評人Johnny Oleksinski為《紐約郵報》撰寫文章，認為《尚氣》只比《黑豹》略差一點。Johnny表示：「尚氣在Marvel宇宙來說是新鮮題材，首先是首部華人超英片，其次是劉思慕(尚氣)一開始的傻氣，之後在巴士被追殺的一幕，充滿著外國人喜愛的「成龍式」打鬥，正是Marvel之前沒有的作品。」Johnny提到，劉思慕在片中擁有令人印象深刻的個性，加上女主角Awkwafina(奧卡菲娜)鬼馬演繹，令電影增加娛樂性。

Marvel就如海綿

Johnny大讚Marvel製作電影的思維，就如海綿一樣不斷吸收不同類型元素，例如《黑寡婦》的強烈驚慄感的間諜片、《死侍》的粗言穢語表達正義，《尚氣》就是一部出色的功夫片。Johnny最後提到，電影最後的神龍與魔獸大戰，是《復仇者聯盟：終局之戰》以來最出色的打鬥場面。

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