老友記｜暗戀珍妮花咖啡店員Gunther離世

經典處境喜劇《老友記》(Friends)今日傳來悲痛消息，劇中飾演Central Perk咖啡店店員Gunther的男星James Michael Tyler因癌症離世，終年59歲。據美媒報道，James今年6月受訪時透露，於2018年證實患上前列腺癌，當時已是末期，並擴散到骨頭和脊椎，導致他下半身癱瘓，其經理人透露，James周日早上於洛杉磯家中離世。

錯過參與《老友記》25周年節目

《老友記》除了6位演員之外，最搶鏡演員要數到James。女星珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)劇中飾演的Rachel，經常與5位老友到咖啡店「打躉」，James飾演的咖啡店員Gunther暗戀Rachel而鬧出不少笑話。癌症令James行動不便，令他無法參與《老友記》25周年特別劇《Friends：The Reunion》錄影，只能透過視像與一眾演員打招呼。

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