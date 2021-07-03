老婆戀上MIRROR慘遭冷待 一班老公開group吐苦水

MIRROR人氣旺盛，他們所到之處都吸引一班鏡粉到場支持，場面墟冚，而「姜糖」(姜濤粉絲)、「神徒」(Anson Lo粉絲)、「生粉」(Anson Kong粉絲)、「Hellosss」(Ian粉絲)等更為偶像不惜工本買下不同地方的廣告牌作為他們的生日賀禮、或為他們的新歌做宣傳。由於已很久沒有這樣大規模的粉絲應援行動，所以鏡粉們的行動不時成為網上熱話。

MIRROR成功俘虜萬千少女、婦人的心，有網民在Facebook發起了一個「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，有不少男士加入並大吐苦水，其中有網民寫道︰「我老婆話我排名係17位。mirror 12 + error 4」引來不少老公留言表示身同感受，其中有一名網民留言安慰說︰「我排十九, 喺花姐之後。」 此外，亦有網民留言說︰「我老婆無時無刻都播鏡歌，我想問花姐女團出未？」、「我覺得我比12個小鮮肉 搶左我老婆」、「話說我老婆係超級鏡粉，係追緊調教你mirror既同時，佢又睇返造星1。之後流晒眼淚索哂鼻涕咁話好感動，Group 裡面既老公們，請問大家 你老婆上次為你感動到喊係幾時？」

有網民留言到群組的人數不斷上升︰「個group每秒5個人既增加緊 究竟mirror 每秒拆散咗幾多個家庭的。」但最令人意想不到的是有不少女士亦都加入這個群組，並以老婆的角度去留言解答這些男網民的困擾，嚇得不少人留言稱「各位老公們請小心說話」、「我想問下我女人係咪呢個Group度？我驚講錯野。」