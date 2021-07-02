聲夢傳奇｜六強誕生 炎明熹表現失準林君蓮被淘汰

《聲夢傳奇》進行第7輪比賽，由於賽制改變，令表現向來穩定的炎明熹、文凱婷及林君蓮表現失準，最後林君蓮因為表現太低分而foul出局，入圍準決賽的6強名單為︰分別是何晉樂(Rock)、姚卓菲(Chantel)、炎明熹(GiGi)、冼靖峰 （Archie）、文凱婷（Aeren）與鍾柔美 （Yumi）。

炎明熹選唱《吻別》，但一開口就唱錯歌詞，她在社交平台發文致歉︰「對不起大家和自己，我又再一次失準了……我一直都想把表演做得好，但現在變成了相反。不過我拿了一個非常有用的經驗（應該識我嘅人先知）我會繼續加油。



感謝JW老師 在這段時間對我的教導，我做到這樣真的覺得非常對不起你，你很用心教我及很很很辛苦忙碌，知道你要通宵拍劇，我覺得時間都不夠你用。在這段期間，你的精神一直支撐着你，到凌晨你還發訊息給我指導我，萬分感謝。在我聲帶不舒服及精神不足的期間，工作人員們都很擔心，多謝你們的關心。我沒有事的！ 」