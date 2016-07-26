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聲夢傳奇｜炎明熹走勢勁Chantel選票告急 無綫安排6大商場直播決賽
3 小時前
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聲夢傳奇無綫姚卓菲炎明熹
聲夢傳奇｜炎明熹走勢勁Chantel選票告急 無綫安排6大商場直播決賽
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15位聲夢學員將交換畢業禮物。

《聲夢傳奇》於明日播出決賽，昨晚播出的《聲夢》，二人同台對決，姚卓菲(Chantel)以14分力壓只獲11分的炎明熹(Gigi)，令人感覺Chantel似乎更有勝算奪冠。

 

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《聲夢傳奇》截至今日凌晨12點投票走勢。（圖片來源：TVB Facebook專頁）

根據無綫公布的《聲夢》最新投票走勢，Gigi暫為觀眾投票第一名，截至昨晚12時，Gigi總票數百分比佔37%，拋離Chantel達14%，第2名的Chantel總票數百分比為23%，第3名的Yumi（鍾柔美）則有16%。無綫有感反應熱烈，昨晚臨時加開TVB Facebook專頁作額外投票渠道，票數告急的Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上，最終冠軍誰屬可謂存在甚多變數。

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《聲夢》學員早前到銅鑼灣商場出席活動，吸引大批粉絲到場支持。

明日播出的決賽，由於場地設計問題，未能安排現場觀眾入座，無綫正積極考慮在可行情況下予Fans在城內欣賞偶像決賽演出之機會，讓Fans在舒適的環境下等候偶像齊齊慶祝的同時，亦免卻風雨及天熱之苦。此外，無綫特意與多個商場洽商安排直播《聲夢》決賽，包括奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場及新翠商場，讓觀眾即使身在街外也能欣賞好歌及感受決賽現場的熱鬧氣氛。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/聲夢傳奇｜炎明熹走勢勁chantel選票告急-無綫安排6大商場直播決賽-276295
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