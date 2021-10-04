聲夢傳奇｜自爆無覆Gin Lee短訊 炎明熹感愧疚

李幸倪(Gin Lee)與炎明熹(Gigi)在《聲夢傳奇》成為兩師徒，但比賽完結後，二人各有各忙甚少碰頭。近日二人一同亮相一個直播節目，「雙G組合」的合作令不少網民期待。

直播先由Gin Lee以一首《空姐》打頭陣，其後Gin更先後演唱《幸福門》、《芝麻開門》、《雙雙》等首本名曲；Gigi 則演唱王菲經典歌《容易受傷的女人》及自己出道作品《真話的清高》，全程網民反應熱烈，不斷留言洗版，激讚二人唱功並稱她們均為「行走的CD」。

Gin體諒Gigi事業學業兩邊忙

Gigi 指 Gin 老師有時仍會send長文訊息關心自己，只是自己每天放學後除了做功課還要準備工作和學唱歌練歌等，忙到有時無回覆訊息，還即席向Gin 老師公開認錯。Gin老師回應相當理解Gigi辛苦，還說自己的電話無論幾夜都隨時為Gigi準備好，有任何心事都可以互相傾訴，聽二人交談Fans均感嘆Gin 老師真係對Gigi錫到燶！

Gin盼Gigi歌唱事業繼續成長

其後二人合唱《眼淚》，Gin 表示之前比賽有建議過Gigi 唱此曲，今次選擇合唱《眼淚》寄意她希望Gigi 於個人歌唱事業能繼續成長，得到好成績；過程中即使流淚，有的都是因為得到好成績、歌曲感動人心、幸福的眼淚。 粉絲紛紛留言要求，希望師徒二人將來能推出合唱歌；亦期待Gin Lee 快快開演唱會。最後Gin以Solo 版本的《日出時讓街燈安睡》為直播作結， 網民留言：「耳朵唔止懷孕，直頭生咗喇！」