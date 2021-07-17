聲夢傳奇｜蘇永康擔任星級評審 姚卓菲決賽前夕病倒

《聲夢傳奇》明晚進行決賽，姚焯菲(Chantel)、炎明熹(Gigi)、何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)及鍾柔美(Yumi)將會踏上聲夢舞台，爭奪三大獎項。Gigi等人今日到電視城彩排，但Chantel卻因為病倒而缺席彩排。曾因聲帶受損而影響表現的Gigi表示很明白身體狀態直接影響表現，大家已慰問Chantel，希望她能好好休息。

大會今日亦宣布決賽25位專業評審陣容，星級評審由蘇永康擔任，而寰亞、英皇、華納、環球、星夢、Sony六間唱片公司亦會派出的代表擔任評審。

明天決賽將分成兩個回合，第一回合五位學員各自演唱一首歌曲，二十五位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。第二回合兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，兩強之中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。

五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員，將奪得「《聲夢傳奇》《觀眾熱選大獎》」。至於決賽的最高殊榮，在最後兩強學員當中，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高的一位學員將會奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。