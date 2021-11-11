聲夢傳奇2｜炎明熹驚覺時間過得快 姚焯菲唔敢認係做師姐

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）等，昨日以師兄師姐身份，出席《聲夢傳奇2》初選活動，同場有10名《聲夢傳奇2》的參賽者。

Gigi坦言時間過得很快，盼他們要保持初心，不要輕易被動搖；Chantel就希望他們繼續努力，他們有勇氣參加比賽已是踏出成功第一步，並不敢當師姐，認為自己還要向他們學習；Yumi就希望他們努力做好自己。回想起當日參賽時的蝦碌情景，Chantel稱在第二輪面試時，因為入錯key而唱錯，於是問評判可否重唱，工作人員事後跟她說其舉動是非常大膽。Gigi表示當時鼻子生了粒大瘡，加上很緊張，面試時飲水時又不慎把水樽撞到結他上，自覺愧對結他，最後也沒有彈過。

她們三人有份參與《青春本我》拍攝，Chantel坦言未試過早上5點幾起身，終於明白早起的苦況；Gigi則覺得拍劇感覺像經歷第二個人生，而Yumi表示以為參與完比賽就各行各路，但今次可以大家一齊拍劇，是非常難得。