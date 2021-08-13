聲夢演唱會｜姚焯菲與JW再度合唱《矛盾一生》 全場起哄

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚(12/8)在旺角麥花臣場館舉行，觀眾期待之一的姚焯菲(Chantel)，以黃紅色裙出場，當現場響起《戀愛預告》前奏時，全場立即起哄，粉絲更瘋狂尖叫；其後，JW(王灝兒)更現身與這位愛徒合唱《矛盾一生》，令演唱會再掀起另一高潮。

其間兩師徒互爆小秘密，Chantel說JW不喜歡被稱「大JW」和「小JW」，JW笑指：「其實我哋年紀睇落差唔多啫。」

而JW又反爆Chantel拍攝《聲夢》時的一件趣事，她說：「我記得唱《矛盾一生》嘅時候，Chantel係咁喺後台話好驚，之後又話唔驚，轉頭又話驚到要去洗手間。」此時台上出現JW在《聲夢傳奇》的表情包，JW即指：「多謝大會cap咗咁多靚相！但ok㗎啦，唔使留返喺度。」兩師徒的對話令全場觀眾大笑，後來二人再合唱《逃生門》。