聲夢演唱會｜炎明熹壓軸出場 要講2分鐘嘢 ：好崩潰！

《聲·夢飛行First Live On Stage》一連四場的演唱會，昨晚(12/8) 在旺角麥花臣場館舉行，演唱會在晚上8時20分開始，全場爆滿，15位學員先來合唱《造夢時學會飛行》和《全身暑假》作演唱會開幕。

演唱會的歌曲，主要以學員過去參賽的作品為主，第一位登場的冼靖峰（Archie）唱《我懷念的》後，就與何晉樂（Rock）合唱《怎麼捨得你》，期間二人再次談起他們沒有不和。

繼幾位男學員出場後，鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）先後跳唱《狂野之城》、《未知》和《Bang Bang》幾首快歌。

其間，Yumi談及自己參賽前未真正試過跳唱，只是在13歲曾參加歌唱比賽，但不堪入目，即被Aeren大爆：「大家想睇就上網search『鍾柔美 花花宇宙』！」最人三人再合唱《跳舞街》。

而壓軸登場的炎明熹（Gigi），先後獨唱《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》三首歌，Gigi笑言：「大家都知我唔係好識講嘢，但當我知道呢次要講兩分鐘，我好崩潰！」所以Gigi提前準備了一封信即場讀出來感謝粉絲的支持。

最後encore環節，Gigi 與Chantel、Yumi和 Windy 跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》，全場氣氛十分高漲。