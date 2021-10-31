聲生不息｜陳國峰因超齡被拒 王祖藍︰開放予所有人參與

早前無綫宣布與大陸某影音平台，聯同《我是歌手》班底推出新節目《聲生不息》。早前公開招募參賽者，根據宣傳海報列出的要求，只要年滿18歲，「任何新晉、現役歌手、演藝人員及娛樂圈新秀接受挑戰」。不過，沒料到現年38歲的陳國峰就算符合資格，卻因為年紀大而被拒絕參與，令他嬲爆在網上出po︰「夢想只係年青人的專利嗎？究竟年滿18歲嘅定義係咩？但係又話我年紀大，唔可以參加。」

王祖藍：最重要喜歡香港音樂

王祖藍昨日出席活動時被問到此事，他表示構思節目時，原意想物色新人︰「因為我哋希望搵港樂接班人，兩個電視台都希望搵比較年輕嘅，後來發現咗香港好多唱片公司嘅歌手，可能就算到咗一定嘅年紀，佢哋都好希望有機會參與，所以後尾溝通落嚟，我哋都開放咗。其實應該佢係收到呢個消息㗎喇，不過就可能有素人同歌手嘅比賽，咁就睇吓歌手想唔想，最緊要係宣傳到港樂，唔怕呢個比賽有壓力嘅，大家就加油去參與咁！最重要喜歡香港音樂！」

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