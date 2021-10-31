Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
聲生不息｜陳國峰因超齡被拒 王祖藍︰開放予所有人參與
33 分前
#Hashtags
無綫王祖藍陳國峰聲生不息
聲生不息｜陳國峰因超齡被拒 王祖藍︰開放予所有人參與
news-images
陳國峰因為年紀大而一度被拒參賽。

早前無綫宣布與大陸某影音平台，聯同《我是歌手》班底推出新節目《聲生不息》。早前公開招募參賽者，根據宣傳海報列出的要求，只要年滿18歲，「任何新晉、現役歌手、演藝人員及娛樂圈新秀接受挑戰」。不過，沒料到現年38歲的陳國峰就算符合資格，卻因為年紀大而被拒絕參與，令他嬲爆在網上出po︰「夢想只係年青人的專利嗎？究竟年滿18歲嘅定義係咩？但係又話我年紀大，唔可以參加。」

news-images
陳國峰在IG發文表示不滿。
 news-images
陳國峰符合所有要求，卻因為年紀問題而不獲大會取錄。

王祖藍：最重要喜歡香港音樂

王祖藍昨日出席活動時被問到此事，他表示構思節目時，原意想物色新人︰「因為我哋希望搵港樂接班人，兩個電視台都希望搵比較年輕嘅，後來發現咗香港好多唱片公司嘅歌手，可能就算到咗一定嘅年紀，佢哋都好希望有機會參與，所以後尾溝通落嚟，我哋都開放咗。其實應該佢係收到呢個消息㗎喇，不過就可能有素人同歌手嘅比賽，咁就睇吓歌手想唔想，最緊要係宣傳到港樂，唔怕呢個比賽有壓力嘅，大家就加油去參與咁！最重要喜歡香港音樂！」

相關新聞：

王祖藍無懼余詠珊過檔 自爆最想食軟飯

news-images
陳國峰曾參加《超級巨聲2》。
 news-images
王祖藍表示已經開放予所有人參與。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/聲生不息｜陳國峰因超齡被拒-王祖藍︰開放予所有人參與-291093
#Hashtags
無綫王祖藍陳國峰聲生不息
Am730

鄺美雲讚港人有愛心值得驕傲

尊尼組合V6今日解散

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
鄺美雲讚港人有愛心值得驕傲
Am730
Am730
尊尼組合V6今日解散
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多