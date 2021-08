胡杏兒打「China」被批港獨 小粉紅到IG微博洗版

胡杏兒近年主力在大陸發展,日前有網民指其丈夫李乘德是「世紀軟飯王」,杏兒隨即用英語寫下長文力撐老公。她在內文稱「老公願意花多些時間陪小朋友,是因為他知道我一直在中國工作。(I have been working in China)」然而,大陸網民認為杏兒用「China」一字不當,意思予人感覺中國和香港是分開的,隨即指她搞港獨,並到李乘德及她的IG留言指罵。

李乘德其後刪除帖文,但一眾小粉紅仍然怒火中燒,繼續到杏兒的IG及微博留言,直斥她是雙面人。他們同時翻看她的微博,指她支持中國、賀國慶等言論都是「微博限定」,在IG從來找不到任何一個支持中國的帖文,又批評杏兒曾對大陸的醫療抱怨,並怒轟她沒有為河南水災出錢,認為她沒有資格到大陸賺錢。看來要賺人民幣真的不容易呀!

