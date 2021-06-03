胡楓開騷唱足3粒鐘 梁家輝扮四哥登場

胡楓(修哥)以89歲之齡在紅館開騷，打破紅館開騷年紀最大的紀錄。他邀請羅蘭、薛家燕、林子祥、陳潔靈、《愛．回家》演員、Joe Junior、曾江及梁家輝等上台擔任嘉賓。成個演唱會長達3個多小時，修哥最後與一眾表演嘉賓合唱《友誼之光》，為演出畫上圓滿句號。



修哥早前找來曾江及Joe Junior宣傳記招，希望謝賢(四哥)可以上台敘舊。演出當晚，修哥與曾江及Joe Junior上台，之後梁家輝扮四哥登場。家輝全晚四哥上身，一舉手一投足都跟足。修哥完騷表示試過睇相認錯梁家輝是四哥，加上覺得對方在鍾鎮濤個唱擔任嘉賓非常好笑，所以一早決定邀請對方。問到四哥為何不現身，好讓「4個小生」可以合體，修哥表示不知道，更笑言可能四哥生他氣。

唱到超時cut歌

修哥在演唱會上輪流與多位嘉賓合唱，期間又與孫、曾孫聯同海外的孫兒大合唱，在獨唱《禪院鐘聲》時更愈唱愈快，非常好氣。之前修哥透露喉嚨痛，但無阻他的演出，受訪時稱︰「如果冇事，呢個騷仲正！」他又笑言休息了十幾分鐘之後，「條氣順返」。問到明年90歲會否考慮再開騷，他說︰「未知呀！你問攰唔攰，我就人唔攰，係喉嚨攰啲！」他又指原本臨完場要唱5首歌，但因為超時關係，只能唱得兩首歌作結。