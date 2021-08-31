胡鴻鈞幻想有超能力 做超級英雄拯救世界

胡鴻鈞(Hubert)日前為新歌《今天不營業》拍攝MV，導演選擇在中山紀念館拍攝，Hubert大讚場地十分好，並指今次MV的故事非常天馬行空︰「故事喺一個打劫嘅情景，我化身成為一個 Super hero，響時間停頓下用 make fun 嘅方式去拯救世界。」

Hubert指這首歌充滿正能量，並提醒自己人長大了，工作生活瑣事變得複雜，但都要緊記自己的初心，活在當下尋回快樂。他說︰「超人都會有攰嘅時候，每個人都需要有空間去做自己鍾意嘅事，需要放鬆休息，有自己嘅生活。」

Hubert指今次與全新合作班底，他指今次作曲是一位很有才華的後生仔。他希望今次透過與不同年青人合作，認識了解更多時下流行的音樂，從而豐富自己。為了今次這一個新嘗試，特意去找馮允謙(Jay)幫忙，「呢個好 chill 嘅曲風對我來講係一個挑戰，好感謝 Jay 抽空同我上堂，佢仲特登錄左個 demo 親身示範，令我自己更加有信心，希望大家都鍾意我呢個新嘗試。」