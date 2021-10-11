膠戰S2｜暴走石春路痛不欲生 Anson Kong被封好腰好腎好男人

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)、黃正宜(阿正)及徐浩昌(肥腸)原班人馬主持的《膠戰S2》，昨晚(10日)首播的一集請來MIRROR的Anson Kong(AK,江𤒹生)、邱傲然(Tiger)、ERROR的肥仔(梁業)和193(郭嘉駿)擔任嘉賓，4人組成的保安組與「膠戰6人」的俠盜組，在時代廣場內對戰。

網民倡成立「AK腳底關注組」

兩隊玩「讓子彈𨋢飛」遊戲時，每隊派出一位代表乘搭子彈𨋢，遠望隊友做動作競猜謎底，並要鬥快跑過「石春路」或穿高跟鞋搶答，向來著重公平守規則的AK，每次搶答都很認真地跑過長長的「石春路」，即使跑到面容扭曲仍沒有偷雞，連兩位對手Jeffrey和珈其都非常佩服，AK笑言全賴兩輯《MIRROR GO》的訓練，才能應付「石春路」的煎熬，他獲讚為「好腰好腎好男人」。有鏡粉見AK多次來回跑「石春路」，很擔心他的腳底的健康狀況，有留言表示要成立「AK腳底關注組」，而AK則表示腳底痛了一星期。反觀ERROR的兩位代表，193繼續茅躉王本色，玩到一半竟與肥仔公然離場去食宵夜，被封為「無恥雙俠」。

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