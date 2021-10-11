膠戰S2｜除衫騷肌派福利 Edan自爆連環暈倒事件

MIRROR成員Edan(呂爵安)上周推出全新單曲《My Apple Pie》，昨晚他有份主持的ViuTV遊戲節目《膠戰S2》開播，他在社交平台開live，分享錄製新歌的歷程和拍攝趣事，他在首集《膠戰S2》玩遊戲時除衫大派福利，不過原來當日他跑到想嘔又見頭暈。Edan還自爆拍拍游泳劇《i.swim》時更試過做熱身時暈倒，自言「樣衰到想搵窿捐」。

跑到頭暈標冷汗

昨晚在ViuTV遊戲節目《膠戰S2》首播前，Edan開Live與粉絲分享近況。他感激觀眾集氣促成《膠戰》開拍第二季，他自言較擅長做綜藝節目，所以《膠戰》是他拍得最開心，表現最自如的節目。昨晚播放的首集《膠戰S2》，移師到時代廣場玩遊戲，Edan在玩「讓子彈車立飛」的大電視遊戲時，為了讓隊友猜中「洗衣機」謎底，除衫騷肌大派福利，不過他表示拍攝當天跑足全場各層玩遊戲，而他又較少做運動，結果跑了上半場，甫坐下休息便見頭暈，他憶述，「一坐低就想暈想嘔，標哂冷汗，覺得好唔妥，24歲仔從未試過，好驚！」當天他通宵拍完《膠戰S2》，還要繼續拍電影《闔家辣》，幸好經休息更換衣服後已沒大礙。

拍《i.swim》練水暈低

接著，Edan又自爆首次跟《i.swim》眾演員練水時，在導演和教練面前暈倒的尷尬事。他自言雖然懂游泳，但自問怕水，即使去泳池游水，游到水深處都會「淆底」，故以為沒機會拍《i.swim》，但既然被選上當主角，就要全力以赴。他透露在首次練水時大感壓力，沒有熱身就跳落水游蛙式，但由於已很久沒有游水，雙腳崩緊，已心感不妙。後來，眾人一起做熱身運動時，他開始感不適，「我感到有少少暈，但又諗冇理由出聲叫休息，覺得很樣衰，又不是游咗十幾次，熱身都唔舒服，所以繼續做，但突然眼有金星，真係暈咗……有人即刻扶住我，當時真想搵窿捐，很樣衰。」

期待驚喜新Project

由於先後兩次暈倒，Edan不敢掉以輕心，事後已做了詳細的身體檢查，一切健康正常，他大派定心丸，「經鍛鍊後，現在游水好輕鬆，唔止大隻咗，仲健康咗。」相信「爵屎」見他在新歌《My Apple Pie》MV以強勁的臂彎護花，就知道他的操練已見成果。Edan又透露已錄好MIRROR的最近團歌，預計在11月推出，此外，他現正期待全新的工作計劃落實，「有一個好exciting的project，相信大家會好surprise，嘩一聲，自己亦超開心。」Edan欲言又止，日前他被問及與與Anson Lo將會跟毛舜筠合作拍電影事宜，兩人表示要待計劃落實才公布，估計Edan所指的「驚喜」計劃或與此有關。

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