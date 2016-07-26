膠戰S2｜Edan遭臭毛巾攻擊 粉絲集氣求《My Apple Pie》毛巾

由《膠戰》原班人馬呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)、黃正宜(阿正)及徐浩昌(肥腸)主持的第二季《膠戰S2》昨晚(7日)播出第五集，6位膠人以水手look登上郵輪「生 Bear號 」上演一場「生Bear 號毛巾失落事件」，各人要鬥快在收藏在郵輪不同位置的700條毛巾中，找出5條真生Bear毛巾，落空的最後一位膠人將要接受殘酷的終極懲罰。最搞笑是製作組以Edan新歌《My Apple Pie》的歌詞「Every Day And Night」印製毛巾玩遊戲，爵屎們(Edan粉絲)紛紛留言集氣，求要「Every Day And Night毛巾」，甚至玩完遊戲的臭毛巾都不放過。

Edan高呼「我不能Freestyle」

6位膠人為免受罰各出奇謀，並要盡力完成各自的專屬任務，其中一項與專業舞蹈員鬥舞的任務，當珈其、Jeffrey先後以表演單手側手翻，身為跳唱組合MIRROR成員的Edan卻高呼「我不能Freestyle」，轉而以做掌上壓、扭pat pat舞過關，場面爆笑。節目完結後，製作組大派福利，發放6位膠人的「Fan cam」片段，其中Edan大騷琴技又高唱《小諧星》之外，更被揭發為了逃過終極大懲罰，竟然偷偷收埋其他膠人的毛巾，拖延時間，當然逃不了製作組的法眼，最終要接受「臭毛巾抹面」的另類懲罰，由上集被Edan「欺騙感情」的阿正執行，Edan食到正！