自稱「名校家長」去信特首 要求取消MIRROR六子個唱

MIRROR人氣旺盛，每逢他們有活動都引來多位鏡粉到場支持，過去不難發現有家長攜同子女到活動場地支持他們。不過，近日網上流傳一Email截圖，寄件者自稱是「受不良風氣影響的名校家長們」，內文斥MIRROR荼毒年青人，令年青人大灑金錢追星，並「希望行政長官能夠像之前對付阮民安及何韻詩演唱會手法一樣，取消12月7號的演唱會，勒令會議展覽中心拒絕提供場地共同犯法」。

內文更提到他們已去信「李慧瓊主席」並獲對方接納控訴，相信他們指的「李慧瓊主席」，應是民建聯主席李慧琼，但因為名字也寫錯的關係，令人懷疑此幅截圖的真偽。截圖在網上流出之後，引來鏡粉不滿，甚示有非鏡粉也認為這群「名校家長」非常無聊。有網民更直斥寄件者刻意將MIRROR與政治掛勾，批評這群「名校家長」立心不良。