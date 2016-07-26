自覺勁過七仙羽 薛影儀唔清楚姜濤係咪紅過自己

「亞視一姐」薛影儀工作不斷，不少品牌找阿儀賣廣告，近日更夥拍Naomi(馮鎵瀠)為《Yo 去吧！艇佬兵團》頻道拍攝短片，昨日她則現身該頻道直播接受訪問。由於阿儀在過去不同的活動或直播，均以桃紅色連身裙示人，有網民也不禁留言問道︰「點解又係呢套衫嘅」。

在直播中被問到她跟「東涌羅浩楷」利愛安及七仙羽並列「娛樂圈三怪」，阿儀表示不太清楚自己是否人氣勁過七仙羽，但自覺舞藝不好的她就認為其歌喉及歌藝都比七仙羽優勝，而且自己的廣東話比七仙羽好。Naomi問阿儀預感自己會紅多久，她謙虛說︰「應該唔會紅好耐，可能有啲人紅過我。(依家邊個紅過你？)第二個，可能有啲新人紅過我。」再問到姜濤、Anson Lo是否紅過她時，阿儀說︰「咁我唔知喎！呢啲唔清楚，每個人唔同睇法。」

她續稱現時有很多途人跟她拍照，但被問到如有奇怪的途人跟她拍照會如何處理，她說︰「唔同佢影，無端端同我影相，我會行開！」問到有沒有覺得被網上欺凌，阿儀說︰「唔知呢，我見到有啲群組有我啲相。」又指現時仍沒有男藝人向拎電話。她表示沒有指定男藝人想合作，但她卻忽然提到「古巨基啲歌都好聽。」似是想跟基仔合作。

其後眾人問到阿儀的理想對象，她說︰「睇下個人好唔好！靚仔都重要。」期間阿儀更一度打呵欠，絕對是真性情表現。