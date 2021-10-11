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與向海嵐梁雪湄聚會 古天樂前度黃𨥈瑩抱B出席
2021-10-11
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向海嵐梁雪湄江芷妮羅泳嫻黃𨥈瑩古天樂
與向海嵐梁雪湄聚會 古天樂前度黃𨥈瑩抱B出席
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梁雪湄相約向海嵐、黃𨥈瑩、江芷妮及羅泳嫻等聚會。

昔日「電波少女」成員梁雪湄於2011年淡出幕前，轉行從商。日前她在社交平台分享多張照片，原來她相約昔日無綫好友聚會，出席的有向海嵐、江芷妮、羅泳嫻及古天樂舊愛黃𨥈瑩等。

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黃𨥈瑩抱住一個男孩。

黃𨥈瑩做人母？

梁雪湄留言說︰「大家終於能一聚，多謝裸泳（羅泳嫻）的自解塔羅牌。」她又提到上一次聚會已經是四年前，笑說︰「4年一聚似奧運」。在照片中見到黃𨥈瑩抱住一個小男孩，又不時捉住小男孩的手，看來二人關係非淺。不過，梁雪湄則在帖文中特意強調「小朋友不是紀瑩的」。

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梁雪湄強調男孩不是黃𨥈瑩的小朋友。

淡出娛圈另過生活

今次聚會，除向海嵐外，其餘都已淡出娛樂圈。黃𨥈瑩離開無綫之後，生活十分低調，有指她現從事美容行業。江芷妮則發展美容公司，更報讀工商管理碩士學位，於12年與建築師男友結婚，就算婚後仍然努力工作。羅泳嫻則轉做地產經紀，與德國前夫結束6年婚姻之後，遇上同樣從事地產行業的男友，更為對方誕下一子，並計劃疫情後補辦婚禮。

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除了向海嵐外，其他已淡出娛圈。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/與向海嵐梁雪湄聚會-古天樂前度黃𨥈瑩抱b出席-288259
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