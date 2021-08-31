與哥神張學友拍MV Gin Lee感覺夢幻又震撼

李幸倪(Gin Lee)推出新歌《日出時讓街燈安睡》，得歌神張學友加持合作，兩人早前更齊齊在烈日曝曬下拍MV，Gin抵住炎熱拍攝MV的演唱部份，兩人在遼闊的稻田上合唱。Gin表示：「同學友哥一齊合作拍MV好夢幻，感覺之前一直喺電影入面見到佢，但今次佢活生生企喺我面前，好震撼！」兩人身穿白色服裝的要換水鞋走泥濘路，還要抵著烈日，絕不容易，她笑言：「好曬好熱，我自己都黑咗兩度，不過一切都係值得嘅！」

未拍已眼濕濕

新歌以拼命奮鬥的人作為故事藍本，很多時只顧力爭上游，忽略身邊至親，曾經的理想也許亦被現實磨蝕。今次MV由周殷廷(YanTing)執導，講述一名於城市工作的女生，生活只得工作，每天拖著疲憊的身驅回到家獨自一人，即使取得事業上的成功也彌補不到心靈的空虛，所以她決意回老家一趟與父親相聚，重拾那簡樸真摯的快樂。Gin表示很滿意：「一開始聽導演講解MV故事嗰陣已經眼濕濕，睇到製成品嘅時候好感動！之前同YanTing合作過幾次，對佢嘅作品有信心。」