與國民母親高斗心演情侶 智鉉寓：忘年戀故事感人

由韓國導演蘇俊文(소준문)執導的電影《閃耀的瞬間》，講述濟州島健力士世界紀錄海中憋氣最久的海女「珍玉」，與紀錄片導演「京勳」的忘年愛情故事。飾演京勳的智鉉寓，對於要與70歲的前輩高斗心演繹一段忘年戀情，他稱非常有信心。



《閃耀的瞬間》故事講述「國民母親」高斗心，飾演的珍玉，與曾演《殺人小說》的智鉉寓有一段情，對於與高斗心拍談情戲，智鉉寓說：「市面有很多男老女嫩的忘年戀作品，為何沒有女老男嫩的忘年戀作品呢？我覺得沒有問題。」他又說，「我看了劇本後，曾經到訪濟州島，理解珍玉與京勳的愛，也想知道觀眾會否理解，何況有機會和我尊敬的前輩演戲，所以決定參演。」

談到觀眾會否接受這段忘年愛情，智鉉寓說：「其實沒有一部電影能說服所有人。一件藝術品會因其吸引力而受到公眾廣泛喜愛，但很多情況下並非如此。不可能所有人都喜愛。」高斗心比智鉉寓母親還要年長，他們演情侶何有說服力？「接到劇本時，我根本不知道對手是高斗心，我只是把它當成一部作品。我認為故事好易理解，又好感人。」《閃耀的瞬間》已經拍攝完畢，預計今年尾上映。