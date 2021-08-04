與大馬鋼琴家隔空合作 蔡一傑預告會開騷

蔡一傑（傑少）的YouTube Channel「傑少煮意」開張一年，接近13萬訂閱，為慶祝第100條影誕生，傑少與馬來西亞鋼琴家麥漢傑（Ray Mak）越洋合作，Ray彈鋼琴傑少唱歌，表演兩首傑少solo歌《獨行派對》和《失樂園》，千人留言集氣叫傑少開騷，傑少透露口風正在籌備新碟和演出。

對於今次與Ray越洋合作，他說：「今次我同來自馬來西亞鋼琴家Ray Mak，在音樂上合作非常好玩，也同時是我『傑少煮意』第100 條片嘅播出，非常開心！今次選咗兩首歌曲，佢揀咗我嘅《獨行派對》，原本是一首輕快節拍嘅歌曲，由佢鋼琴版變奏後，出奇地和諧，仲同時令我感覺到這首歌曲可以有不同嘅感覺。而第二首係我另一首Solo作品《失樂園》，呢首歌曲已經歷超過20年沉澱和時間洗禮，以前唱這首歌曲嘅時候，會有少少幼嫩感覺，現在人成熟了，有帶出一份種傷感和無奈。可能人成長了，體會多了人，經過沉澱後嘅成長係好事，希望我的忠實粉絲和網友們看見我一路以來嘅努力和進化。」

傑仔續說︰「現在我正進行新唱片的製作和演唱會的籌備，希望你們畀啲耐性等等，慢工出細貨，以我這個要求這麼高的人我又怎會隨隨便便去做呢！但係我也同會時將『傑少煮意』煮得淋漓盡致，希望大家繼續支持我和『傑少煮意』！」