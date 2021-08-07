與張敬軒合作感受 黎明：是緣是情是童真還是意外

黎明上月舉行演唱會，並邀來張敬軒擔任嘉賓後，兩人近日合唱新歌《Old Fashioned》，為樂迷帶來驚喜。有「明福俠」之稱的黎明，昨日在社交網站出帖，並上載一張「明福俠與羅賓」的手繪圖，分享與軒仔合唱的感受。

軒仔與黎明的新歌《Old Fashioned》，MV上架不足4日，已取得逾130萬點擊，國語版《乾杯》更超過240萬次瀏覽。黎明因此以「唔會空肚食早餐VS食完早餐都空肚」為題，細訴與軒仔的相識和合作，「我同軒的相識系(喺)2016年，我做咗《明福俠》而佢又唱咗首歌《羅賓》，當年有篇文章係咁寫：『你未必是位超級英雄，但你身邊都總有一位羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置，為你水裡來火裡去的夥伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人。』今次和他的合作也似，是緣是情是童真還是意外？」



自稱南北混血兒

黎明又指與軒仔的共通點，「我同Hins 都是南北混血兒，因我們的父母是分別來自南方與北方，Hins是一個有領導能力的人，亦從來唔會介意自己空唔空肚，繼續努力。」黎明接著多謝幕後工作人員的創意，自爆以前從未飲過「Old fashioned」，為了新歌首次試飲後，才發現不同調酒師調出來的味道大為不同。