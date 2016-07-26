與無綫世紀破冰 梁思浩︰多謝曾總經理

梁思浩與無綫自2004年決裂至今，有傳他被樂小姐列入頭號黑名單。有消息指曾志偉出任高層之後，四出招兵買馬，其中一個目標便是梁思浩。志偉看中思浩製作的靈異節目有賣埠保證，深受東南亞一帶觀眾喜愛，因此力邀對方回巢，並有傳有東南亞製作公司得悉志偉搵思浩重返無綫後，隨即向無綫預訂節目。

婉拒有線7位數字續約

過去梁思浩不時重提被無綫列入黑名單，今次可以重返娘家，當然極之開心。事後他在網上承認跟無綫破冰︰「世上沒有不能破的冰，多謝曾總經理！」據悉有線以7位數字跟他續約，比無綫出價更高，但思浩有感人生首份工作是無綫藝人，更憑《城市故事》的「洗米華」一角而爆紅，念舊情的他寧願重投娘家懷抱。

恨返無綫

2014年，梁思浩在生日會上提到自己一直未能回到無綫工作，一時感觸爆喊。他當時向記者表示世界是圓的，相信終有一日會重返無綫。他又自言離開無綫已10年，現時他的人工也是當年離開時的10倍，但始終有感情分，揚言願意折扣收半價人工，但仍未獲無綫招手。