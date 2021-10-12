與鄒凱光擘面13年 盧覓雪破冰成功︰娛樂圈係冇永遠嘅敵人

盧覓雪一連兩場棟篤笑《雪說笑 da go bin ro》昨日於九展圓滿結束，多位圈中好友現身力撐， 當中包括：谷德昭、吳君如、林海峰、鄒凱光、阿偉@ RubberBand、阮子健、German、 以及為是次棟篤笑親筆設計海報的甘小文與林祥焜。

棟篤笑以「改名」作開場話題，雪雪笑稱被問騷名為何叫做「 打個邊爐」，情況就如林海峰當年的「踎低噴飯」一樣，不為甚麼， 都是名一個。及後便引申到父母為子女改名大多會於名字寄予厚望， 例如「耀宗」及「月娥」， 便是想長大後光宗耀祖以及貌美如花的意思，令全場觀眾笑不攏嘴。

此外，在談及自己由娛樂記者轉戰幕前，她直言：「娛樂圈係冇永遠嘅敵人！」更毫不避諱提起於08年與鄒凱光曾因工作鬧翻，她說：「 佢醒咗個江門古天樂俾我，乜嘢都抹晒佢喇， 就算係仇人都變恩人喇！」雪雪坦言 是次演出對自己來說，是其中一個里程碑， 亦是讓自己人生無憾的一個作品，她希望透過自己人生的種種閱歷， 化成笑料，讓近年心情崩緊的香港人能夠在這兩晚鬆一鬆，能繼續「 在晴朗的一天出發」。