與陳炳銓情變後首露面 李佳芯：分手唔關結婚事

李佳芯(Ali)、馮盈盈及麥美恩等，昨日出席《智能愛人》宣傳活動，吸引大批fans到場。這是Ali自傳出與陳炳銓分手後，首次公開露面，她稱兩人分手唔關結婚事。



與Ali提到她早前在訪問中指，分手原因是結婚步伐不一致，Ali表示，「唔係純粹因為結婚不成而分手，我哋之間嘅事，自己知就得，而嗰個絕對唔係單一原因。」問到日後拍拖會否主動提出結婚，她說︰「遇到啱嘅人就會自然諗呢啲問題，一段長嘅關係，大家都有共識嘅。」

馮盈盈 麥美恩想扮機械人

同場的馮盈盈、麥美恩表示，希望《智能愛人》開拍續集，又自薦要做機械人，麥美恩說︰「我想演一個由人類變成嘅男性機械人，我諗應該幾好玩。」提到麥美恩與Ali大跳椅子舞，她表示：「從未試過如此性感，劇組安排我哋拍攝前有個半小時左右練習。」她續指，其中一個鏡頭，要出動威吔把她倒吊，「原本打算用替身，因為要拍我大頭，所以最後親身上陣。」