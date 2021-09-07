與黎耀祥開直播 鄧萃雯為《巾4》留檔期

黎耀祥、鄧萃雯早前直播傾偈，提到早前他們於國內相聚，被不少網民誤以為他們為《巾幗梟雄4》做準備，更傳出《巾4》明年3月開拍。兩人直認不知劇集何時開拍，但鄧萃雯稱為祥仔及《巾4》留了檔期，只是中間有點小問題。

《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》大受觀眾歡迎，黎鄧兩人戲裡角色及對白令人留下深刻印象，談到《巾4》不時傳出「胎死腹中」消息。雯女說：「我同祥仔都好鍾意《巾》呢齣劇，希望如果有好劇本，再體現第4部嘅話，我哋肯定會考慮演出。其實我檔期都留咗，但係最後有啲問題卡咗響中間，所以我唔可以隨便講呢件事。」

黎耀祥：再拍未必好

黎耀祥指拍戲多年明白緣分這回事，認為好劇集需要很多事情配合，再拍一部或許結果令觀眾大失所望，甚至有反效果。他說︰「我哋再拍一部未必係好，肯定唔好嘅機會比較大，大家期待太高了。所以呼籲一下，再拍一部就唔好啦，忘記佢啦，原諒原諒。我哋盡力而為，假如再拍一部，我哋一定盡全力去做，不過效果有啲保留。」

與黎耀祥開直播 鄧萃雯為《巾4》留檔期