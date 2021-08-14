與Dee姐僅屬普通朋友 193憂保錡崩潰送安慰說話

ERROR成員193(郭嘉駿)昨日為ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》錄影，與譚凱倫、郭奕芯和鄭伊琪同場擔任嘉賓大爆戀事。當被問及與「Dee姐」陳海寧的緋聞時，193再三重申，「我們是好普通好普通(講10次)的朋友，絕非拍拖。」他直言有留意隊友保錡的「桃色新聞」，不想給他太大壓力，只在團隊的群組慰問對方，叮囑他要take care。「他現在心情複雜，突然那麼多事，我怕他會崩潰。我也不方便講太多，知保錡有努力做嘢。我不能幫他回應感情問題，大家都知他食開沙律（張沛樂）的。」他希望事件早日淡化。

193自言感情生活平淡，每當覺得拍拖對象不適合，便會決絕分手，「我一向認為唔啱就飛，沒理由強迫自己跟對方一起。」他再三強調跟Dee姐只是普通朋友，他笑言最想與《睡到三點》的MV女主角阿冰及阿Gi(樊沛珈)傳緋聞，若緋聞可增加工作量，和Dee姐可以是「熟少少嘅朋友」。

至於妹妹郭嘉盈(Michelle)參加《全民造星IV》，193表示妹妹面試時花姐(黃慧君)不在場，笑言有給花姐壓力。雖然他不肯透露妹妹是否已入圍，但自爆正努力為妹妹構思代號，「她本來想叫『Michelle 170 』，但我覺得通街都是170，叫『173』較特別，但不可報大數，心想不如叫『3妹』，但我又不想她背負住我的名字。」