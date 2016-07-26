與Do姐29年後再聚 偉仔唔做演員當運動員

梁朝偉首部參演的荷李活電影《尚氣與十環幫傳奇》好評如潮，開畫4天香港累積票房已衝破1,800萬元，外國影評亦給予他極高評價，推舉他為「超級英雄電影史上最佳演出」。日前他接受Do姐鄭裕玲的電台訪問，直言恨演壞人。二人談起退休問題，偉仔稱唔做演員會做運動員。

偉仔稱，他愛演反派是因為這些角色會比較複雜，思想有別於正派角色。Do姐曾在29年前節目《星夜傾情》中問過偉仔，談過退休的問題，當時他說打算36歲便退下來，兩人談起此事時，偉仔說：「做演員好辛苦，不過隨著成長、經歷嘅事情，個人價值觀會改變。」又稱近十年心態比較放鬆，直言「想做就做，攰就停下，有興趣就做。」問他若不做演員會做甚麼，他說想做運動員，更表示：「自己對唔同種類運動都好大興趣，尤其水上運動，如風帆、滑水等。」



日做運動兩粒鐘 被嘲生活沉悶

談到不工作時會做甚麼，偉仔表示：「每日會做兩小時運動，然後自己煮午餐，出去玩帆船同滑水，之後睇下書就食晚餐。」Do姐聞言大呼：「好悶喎！」但偉仔稱每次玩帆船和滑水的感覺都不同，感覺生活相當精彩。