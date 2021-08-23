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舊CD炒至一千 趙學而︰乜我死咗咩？咁快想發財
1 小時前
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趙學而
舊CD炒至一千 趙學而︰乜我死咗咩？咁快想發財
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趙學而早前開騷，歌迷聽出耳油。

香港乜都可以炒，MIRROR演唱會門票及口罩更是有價有市。趙學而日前在網上買賣平台發現自己昔日兩張唱片，驚見唱片售價為$1,000及$1,680，她也不禁說道︰「喂呀～ 咪癲啦好無！」

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網上買賣平台驚見學而的唱片以千多元發售。
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早前學而在家中找到一箱昔日唱片，更無條件送贈歌迷。
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收到的歌迷發達了！

網民藏有學而簽名CD笑言發大達

翻看該網上平台，學而的二手唱片大多由$50至$500不等，偏偏有賣家把「聽聽」、「學而唱」兩隻碟分別以$1,000及$1,680發售。學而笑說︰「乜我死咗咩？咁快想發財！」並指「無貨都唔食呢啲價位啦痴咩」

有網民表示曾有學而的簽名的CD，相信價值連城，要世代相傳，學而說︰「記住揾個風水位埋好佢」。有網民拿出有學而簽名的「學而唱」CD，表示會嘗試以一萬元放售，學而留言謂︰「去賣大閘蟹啦！」另有網民找來一張由民政事務局發行的唱片《前一步》，內有多位巨星合唱，包括四大天王、鄭秀文、莫文蔚、楊千嬅、陳奕迅、陳慧琳等，有份參與的學而見狀便留言說︰「呢張應該要放展覽廳啦！」

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學而的昔日唱片以$1680出售。
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學而見到也感到驚訝。
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學而逐一回應網民留言。
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學而逐一回應網民留言。
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學而逐一回應網民留言。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/舊cd炒至一千-趙學而︰乜我死咗咩？咁快想發財-287424
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