艾力寶雲誤殺攝影師｜事件後首開腔：她是我朋友

荷李活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)於本月20日在墨西哥州拍攝電影《Rust》時，因道具槍誤放實彈，導致持槍的艾力開槍誤殺女攝影師Halyn Hutchins，導演Joel Souza亦告受傷。事件發生10日後，一眾傳媒昨日等候艾力從寓所駕車外出，艾力終肯回應事件，他說：「我被告知不可評論案件，只可說Halyn是我朋友，我們有很好的團隊，一起拍攝一部好電影，但案件調查中，不知何時再拍攝。」

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支持不用真槍

「走火」事件發生後，警方在片場發現有真槍實彈。記者問艾力會否接受拍片時用上真槍。他說：「我不接受真槍實彈，希望日後禁用這些武器拍攝。」受訪時，其家人不斷勸他上車離開，但艾力堅持繼續回應記者提問，整個訪問歷時4分鐘。

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