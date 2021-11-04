艾力寶雲誤殺攝影師｜燈光師遭毒蜘蛛咬傷恐截肢

63歲荷李活男星艾力寶雲(Alec Baldwin)於上月12日在新墨西哥片場拍攝電影《Rust》時，手持的道具槍疑裝上實彈，導致42歲女攝影師Halyna Hutchins中槍身亡。衰運接踵而來，據英國《每日郵報》報道，《Rust》的燈光師Jason Miller在誤殺案前，在片場被一隻名為棕色遁蛛(Brown Recluse Spider)咬傷，當時即送院治療，但病情一直未有好轉，更引發敗血病，有可能截肢保命。艾力發言人表示，不會發表任何意見。

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艾力太太po開心相

老公誤殺，艾力妻子Hilaria一於少理，除了早前於IG發放慶祝萬聖節家庭照，日前再發放溫馨全家福，與6位子女在公園玩樂，更留言：「擁有可愛的子女，是一件幸福事。」網民炮轟她沒有理會已故攝影師的家人感受，老公誤殺還有心情po相。

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