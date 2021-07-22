艾力寶雲誤殺攝影師｜身兼製片人 艾力寶雲面臨入獄18個月

荷李活男星艾力寶雲(Alec Baldwin)於10月21日在新墨西哥州拍攝電影《Rust》時，意外槍殺一名女攝影師Halyna Hutchins，造成一殺一傷命案。據《華盛頓郵報》引述一名律師報道，艾力可能面臨18個月的鐵窗生涯。報道指，雖然命案屬於意外，但艾力身為製片人，要負責拍攝時的所有事情，所以他要面對過失殺人的指控。如這次只是賠償了事，未來的電影業將會非常危險。

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艾力開槍後慘叫

美媒指，艾力拿槍拍攝前，已多次問到道具組的槍是否安全，經過多次回覆答案：是。艾力才專心拍攝，但當他開槍後見到女攝影師流血倒地，隨即大叫，整個人近乎崩潰，之後狂鬧道具組怎會有實彈射出。艾力日前在Twitter發文悼念：「難以用言語表達我的悲傷，我的心為她的丈夫、孩子及所有愛她的人感到心碎。」

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