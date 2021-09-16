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艾美獎｜《王冠》奪七獎成大贏家 琦溫斯莉力壓《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy奪視后
1 小時前
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艾美獎｜《王冠》奪七獎成大贏家 琦溫斯莉力壓《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy奪視后
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相隔10年琦溫斯莉再奪艾美視后
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Anya Taylor-Joy性感現身，惜不敵琦溫斯莉失視后獎。

第73屆艾美獎(The 73rd Primetime Emmy Awards)於香港時間今早8時在洛杉磯舉行，獲11項提名的Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)奪七項大獎成大贏家，包括其中「英女王」奧莉花高雯(Olivia Colman)和「查理斯王子」Josh O'Connor雙雙登上劇情類劇集的視后視帝寶座，另外亦奪得最佳編劇、最佳導演、最佳女配角(Gillian Anderson)及最佳男配角(Tobias Menzies)獎。

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大熱門「英女王」奧莉花高雯順利奪視后。

至於迷你劇或電視電影類別，琦溫斯莉憑HBO劇集《東城夢魘》(Mare of Easttown)揮低Netflix話題劇集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit) 的Anya Taylor-Joy，這是她繼10年前的《幻世浮生》(Mildred Pierce)再奪同類別的視后。最佳男主角獎即由Netflix劇《Halston》的伊雲麥葵格(Ewan McGregor)奪得。而男女配角獎亦由《東城夢魘》的Julianne Nicholson和Evan Peters奪得。

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「紅女巫」Elizabeth Olsen被外媒指孕味濃。
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「查理斯王子」Josh O'Connor奪最佳男主角獎。(Facebook 照片)

最佳音樂或喜劇類別方面，獲13項提名的Apple TV+劇集《乜都得教練》(Ted Lasso)連奪4項大獎，包括最佳喜劇、最佳男主角積遜蘇迪堅Jason Sudeikis、女配角Hannah Waddingham、最佳男配角Brett Goldstein。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/艾美獎｜《王冠》奪七獎成大贏家-琦溫斯莉力壓《后翼棄兵》anya-taylor-joy奪視后-285583
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