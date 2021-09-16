艾美獎｜紅女巫《WandaVision》全軍覆沒

年度盛事第73屆艾美獎於香港時間今早(20日)洛杉磯舉行，獲11項提名的Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)奪得視帝(Josh O'Connor)、視后(Olivia Colman)、男女配角等7個重要獎項成大贏家，惟獨大獲好評的Marvel超英劇《WandaVision》慘敗成大輸家。《WandaVision》賽前獲多達23項提名，除早前羸得創意藝術艾美獎的最佳製作、音樂及服裝設計之外，在今早頒發的重要獎項全數落敗。

稱史上最大冷門

一眾美媒如Deadline等報道，今屆艾美獎的熱門得獎作品屬意料之內，但無人預測到最大冷門竟是《WandaVision》冇獎攞。賽前預測《WandaVision》最少獲得最受歡迎劇集等兩大獎，但最後全部落空。網站Variety指，艾美獎今日再次將《WandaVision》拒之門外，這部極巨創意的劇集，令飾演紅女巫的Elizabeth Olsen和幻視Paul Bettany痛心。

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