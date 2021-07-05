艾美獎｜紅女巫爭視后 《王冠》角逐24獎成大贏家

第73屆艾美獎今日凌晨公布入圍名單，串流平台繼續玩晒，Netflix人氣劇《王冠》(The Crown)入圍24個獎項成大贏家，Disney+的《曼達洛人》(The Mandalorian)同樣以24個入圍獎項與《王冠》看齊。《王冠》、《曼達洛人》、《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)角逐最佳劇情類劇集；《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)、《Hacks》角逐最佳喜劇類劇集；入圍最佳迷你劇就有《WandaVision》、《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)等。

伊莉莎伯 安雅爭視后

Marvel超英片中飾演紅女巫的女星伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)拍攝超英劇《WandaVision》，演技被受讚賞，她憑此劇角逐最佳迷你劇或電視電影女主角。憑人氣劇《后翼棄兵》一鳴驚人的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)與伊莉莎伯爭視后。最佳劇情類劇集視帝，分別由《柏捷頓家族》的Rege-Jean Page、《王冠》Josh O'Connor等男星爭奪。《王冠》女星Emma Corrin、Olivia Colman齊齊角逐視后。