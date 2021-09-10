專訪｜苦練廣東話不言棄 林明禎：子華神令人好安心

「大馬女神」林明禎憑著首齣電影《救殭清道夫》為港人所熟悉。擁有魔鬼身材與可愛的天使面孔，明禎更是廣告新寵兒。今年因疫情滯留香港4個多月的她，廣告與電影密密拍，早前她接受本報專訪時，自言熟悉香港地道美食，更即興以幾款美食形容3位曾經合作的拍檔：黃子華、《一秒拳王》的出爐影帝周國賢(周仔)和導演趙善恆(恆仔)。最近首次接拍女性用品廣告的她，更形容子華神似M巾，令身為女性的她很安心。 文：Grace 圖：蘇文傑

林明禎給香港的第一次

馬來西亞出生的林明禎在台灣出道，在《救殭清道夫》演清純可愛女殭屍而成功開拓香港市場。今年，她參演的《一秒拳王》叫好又叫座，隨著知名度提升，工作機會接踵而來，她索性延長留港時間，料不到竟成就了多項人生的第一次。她在樂隊ToNic的演唱會上首次擔任嘉賓，與恆仔和周仔合唱《長相廝守》，並首次全廣東話拍女性用品廣告。對於各項新挑戰，她既感雀躍又苦惱，她苦著臉說：「我覺得只要肯努力練習就能應付挑戰，但不知為何廣東話這麼難，即使我練好背好，還是有些口音和音節的問題要慢慢克服，但我不會放棄。」明禎絕非當口號說說便算，這次拍衛生巾廣告，她在拍攝前一天收到完整台詞，才發現要說很多廣東話，「我惟有找廣東話朋友錄音給我聽，再逐字寫低英文拼音自己練，我一邊聽一邊rap住練。」廣告推出後，明禎的廣東話雖仍帶點半鹹淡，但已在有限時間內盡力。



林明禎港式美食妙論男神拍檔

除了拍廣告，明禎亦先後參演了《飯戲攻心》和《願望扭蛋機》兩套電影，在後者演一個為人圓夢的按摩師，最大挑戰仍然是廣東話，要背誦血液循環、淋巴迴流等的專業用詞，絕不簡單。至於明年的賀歲片《飯戲攻心》，首次親身感受子華神的氣場，明禎既驚又喜，「我跟子華哥講，我的演經驗不多，若有做得不好，可直接罵我！他很有風度的跟我說，一齊嘗試、一起學習，跟他拍戲真的每天都有新領悟和學習。」

留港逾4個月，廣東話仍須努力的明禎，已完全融入咖喱魚蛋、牛雜、菠蘿包、雞蛋仔等地道飲食文化，更大膽地以美食形容幾位男拍檔，「恆仔一定是咖喱魚蛋，本身味道已很好，但放在不同醬汁又可增添層次感，就像恆仔不只是導演，也是演員和歌手。周國賢就是牛雜，很多不同口感口味，他唱歌好聽、懂結他，很有親和力又會演戲。」子華神又是甚麼？「蝦餃！看似很難接近很害怕，當咬了一口，就知道是多麼的好吃和有風味……首次跟他拍戲已讓我很安心，就像我代言的Kotex安心熟睡褲！」時刻緊記推銷代言產品，難怪深受客戶歡迎。

林明禎食極唔肥有秘訣

有「真人版娜美」之稱的林明禎擁有32E及22吋小蠻腰，問她可擔心性感可愛形象局限發展？她坦言曾有類似想法，但想深一層，不同年齡階段自會有適合的角色，「10年後，若想演這種角色也未必有機會，所以趁有機會就要好好把握。」現年31歲的明禎仍散發著少女味，談到保養keep fit之道，明禎直言不用開工的日子都會做運動，另有兩道不可缺的絕招，「每天起床，我都會冥想和做瑜伽，5分鐘冥想、15分鐘瑜伽，還有5分鐘核心運動，然後去食早餐。另外，睡覺前一小時絕不會碰食物，因為睡眠最重要，當你睡覺時，也要讓你的五臟六腑休息！」怪不得食盡港式地道美食，仍能保持纖腰上的腹肌。

專訪｜苦練廣東話不言棄 林明禎：子華神令人好安心

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