英國樂壇小鮮肉HRVY新歌MV二創《華爾街狼人》作致敬

現年22歲的英國樂壇小鮮肉HRVY(原名Harvey Leigh Cantwell)近手推出全新單曲《1 Day 2 Nights》，歌曲由他與Kylie Minogue及Sigala創作夥伴Danny Shah合寫，MV更二創由里安納度狄卡比奧主演的電影《華爾街狼人》，為樂迷帶來驚喜。

《1 Day 2 Nights》是HRVY去年加盟BMG唱片公司推出首支的首支單曲，他表示，「我想做一首與過往作品截然不同的歌 - 我覺得人們都需要重拍子和響亮的樂曲去重拾生氣。」歌曲MV找來曾為Paul McCartne執導MV的Charlie Lightening主理，他以里安納度狄卡比奧主演的電影《華爾街狼人》來個二次創作，樣貌與里安納度有幾分相似的HRVY，神遇原戲中的經典場面，MV不但有股票行同事們狂歡的經典一幕，還重演了里安納度與演的佐頓貝福與太太纏綿的畫面，出讓人看得熱血沸騰。

自幼熱愛音樂的HRVY，經常拍片唱cover給同學和家人聽，他在8年前，因為同學上傳的一支影片爆經，從此改變了人生，並於14歲年正式出道。