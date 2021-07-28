英皇真人騷｜關心妍加入新秀訓練營教唱歌

英皇旗下的「冤枉娛樂」團隊於2021年製作一輯新秀真人騷「冤枉新秀訓練營」，以真人秀比賽形式打造新人王，14位參加者於為期3個月的時間內接受特訓，最後只有一人留下，成為英皇簽約新人，受公司重金力捧。

早前，已完成stage 1的唱歌對決，stage 2的跳唱對決正式展開，為了提升各學員的唱歌跳舞水平，大會特別請來關心妍（Jade）任嘉賓導師；而跳舞部份則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben作指導。Jade的任務主要是指導四位橙組隊員的唱歌技巧，學員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後，Jade表示唱歌如釣魚：「make sure對方俾你攝住，唔好俾佢瞓着，唔好俾佢個mind走咗。」後又大晒唱功，示範歌詞中「oh」的唱法對全首歌好重要。





除此之外，張敬軒亦非常關心學員，借出場地讓學員對賽，更化身舞台指導，落手落腳做場地設計，跟他們分享甚麼是「舞台精神」。而於stage 2更請來容祖兒擔任嘉賓評審，Joey提早到達現場，看看學員的準備情況，更與他們傾偈互動，在學員練習其中一首比賽歌《越唱越強》時，祖兒邊看邊帶着滿意的微笑，狀甚安慰。

除了唱歌跳舞，大會亦找來擁有爆肌body的關智斌（Kenny）帶領其中兩位學員Andy（花名：大家好）及Adam（花名：教練）做街頭健身，包括：L Sit、Pull Up、人旗及Superman四項挑戰，Kenny寄語二人需要某程度上的節食，並笑説：「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼鼠肉，唔好以為我見唔到。」