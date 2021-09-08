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荷李活真人版《聖鬪士星矢》煞科
15 分前
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荷李活千葉真一新田真劍佑權力遊戲聖鬪士星矢悍戰太平洋
荷李活真人版《聖鬪士星矢》煞科
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漫畫《聖鬪士星矢》於1985年面世，總銷量達3,500萬本。

日本東映與Sony Pictures合作，由漫畫改編而成的真人版電影聖鬪士星矢《Knights of the Zodiac》，今日宣布煞科。荷李活真人版《星矢》早於2017年傳出開拍，一直未有公布拍攝日期和演員名單，美、日傳媒今日報道電影完成拍攝，現正進行後期製作。日媒Oricon News報道，新冠肺炎離世的影星千葉真一兒子新田真劍佑，就是飾演星矢的男主角，因為在美國趕拍電影關係，真劍佑當時無法見父親最後一面，他日內會啟程回國拜祭父親。

《悍戰太平洋》漸露頭角

生於美國的真劍佑能說一口流利英語，2018年演出荷李活大片《悍戰太平洋2：起義時空》(Pacific Rim：Uprising)被受注目，直到今次擔正主角飾演星矢，對一心在荷李活發展的他有極大幫助。《Knights of the Zodiac》演員計有《權力遊戲》男星Sean Bean、《變種特攻》女星Famke Janssen、《Annabelle》女星Madison Iseman等。

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真劍佑顏值相當高。
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真人版星矢演員陣容。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/荷李活真人版《聖鬪士星矢》煞科-285827
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